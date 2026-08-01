Официально: Взрыв в ресторане в Москве оказался терактом

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Взрыв, произошедший вечером в одном из самых дорогих ресторанов Москвы Balzi Rossi, оказался терактом – официально сообщил Национальный антитеррористический комитет.

В зал пыталась зайти смертница с взрывным устройством, оно сработало, когда её не пропустил охранник. Оба погибли. Ещё одна жертва – посетитель ресторана. Его имя не называется.

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Газета «Коммерсант» уточняет, что женщина несла коробку якобы с подарком. Когда секьюрити решил ее проверить, устройство было приведено в действие. Оно было начинено шариками для поражения, что и стало причиной многочисленных ранений гостей вечера.

«Война переходит на новый уровень – террористических атак явно элитных объектов (то есть, посещающей их элиты) еще не было. Снята еще одна печать», – отмечает телеведущий Максим Шевченко.

«Охранник выполнил свою работу и спас много жизней. Достоин посмертной награды + государственной поддержки для семьи», – считает обозреватель Борис Рожин.

Комментаторов в истории с терактом возмутило сообщение администрации ресторана, которая, не дожидаясь официального сообщения, вывесила в соцсетях объявление: «С Balzi Rossi все в порядке». А шеф-повар Кармине Альфьери уточнил: «проблема была снаружи ресторана», опровергая первоначальную версию о взрыве баллона с газом на кухне.

«У погибших и раненых все плохо, но у самого ресторана – все в порядке», – изумилась член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«После абсолютно скотской фразы «с рестораном всё в порядке» эта самая жральня должна, по-хорошему, выйти из зоны комфорта. Навсегда. Вместе с её хозяевами и шеф-поварами», – считает радиоведущий Дмитрий Конаныхин.

Бывший сотрудник президентской администрации Модест Колеров указывает на абсурдность ситуации – в этот вечер, рядом с рестораном должен был пройти велопробег, который отменили только после взрыва.

«Россия воюет. Москва Собянина отменила Бессмертный полк. Но не отменила массовый велопробег в центре Москвы. Его отменил только взрыв в ресторане», – написал Колеров.

Актриса Яна Поплавская уточняет:

«Пока на месте взрыва работали ФСБ, Антитеррористический комитет, Следственный комитет и полиция, велосипедисты, собравшиеся на запланированный велофестиваль на Садовом кольце, решили все равно ехать. Мало ли, что погибли люди, мало ли, что оцепили часть Москвы. «Чо, зря собрались что ли!». Хотя департамент транспорта Москвы официально перенес велофестиваль на другую дату после взрыва и гибели и ранения людей. Однако, велосипедисты решили – велопразднику быть! Полиции пришлось сгонять самых «светлоликих» с дороги, чтобы они отправлялись домой или в парки, или на другие улицы, чтобы освободить проезд машинам спецслужб. Чувство эмпатии, чувство помощи – «ну и что, что там произошло, а у нас фестиваль! У нас пробег!». Это ненормально для любого здравомыслящего, для русского человека, вы понимаете? Не должно так быть!».