Без избиения «онижедетей» «картонный майдан» неизбежно сдуется
Без крупного финансирования, триггерных провокаций и нерешительности самой иконы «соросят» – отставленного Михаила Фёдорова – «картонный майдан» в Киеве неизбежно затухнет.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дурилки картонные начинают сдуваться, поскольку массовость таких уличных акций, которые на языке политтехнологов называются «бродилками», поддерживать довольно тяжело.
Нужно поднимать градус, должны быть какие-то триггерные события. Вот когда был Майдан 2013-2014 года, каждые 10 дней происходило нечто, дававшее импульс протестам.
То ли там столкновение с «Беркутом», ещё какое-то события. И градус протестов, таким образом, поддерживается», – сказал Золотарев.
«Здесь пока есть ряд изъянов. Во-первых, сам Федоров не вышел с протестующими. Наверное, не хочет сжигать мосты с Зеленским, на что-то надеется. Может быть, партнеры не советуют ударяться в уличную политику, но, так или иначе, это показательно.
А ходить к театру – пока там не начали разливать чай и нарезать бутерброды, можно считать, что это, все-таки, эмуляция. И эта эмуляция – две-три недели, а дальше все это пойдет по нисходящей», – добавил эксперт.
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