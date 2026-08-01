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Без крупного финансирования, триггерных провокаций и нерешительности самой иконы «соросят» – отставленного Михаила Фёдорова – «картонный майдан» в Киеве неизбежно затухнет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дурилки картонные начинают сдуваться, поскольку массовость таких уличных акций, которые на языке политтехнологов называются «бродилками», поддерживать довольно тяжело. Нужно поднимать градус, должны быть какие-то триггерные события. Вот когда был Майдан 2013-2014 года, каждые 10 дней происходило нечто, дававшее импульс протестам. То ли там столкновение с «Беркутом», ещё какое-то события. И градус протестов, таким образом, поддерживается», – сказал Золотарев.