Болгария ввела пошлину на транзит российского газа. Венгрия хочет переложить ее на Россию?

В Болгарии стали начислять пошлину в 100 с лишним евро за транзит каждой тысячи кубометров российского газа. Больнее всего это ударит по соседней Сербии, и по входящей в ЕС Венгрии.

Эта проблема обсуждалась на встрече Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Китае 17 октября. Не исключено, что Будапешт под этим предлогом потребует от Москвы дополнительной скидки на газ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В минувшую пятницу, 13 октября, в Болгарии вступил в силу закон, предусматривающий взимание пошлины в 20 болгарских левов (10,2 евро) за 1 МВт/ч российского газа, которые транзитом походит через болгарскую территорию. В результате пошлина составит более 100 евро за тысячу кубометров газа, или около 20% от нынешней цены газа на хабе TTF в Голландии, где определяется стоимость этого энергоносителя в Европейском Союзе.

Пошлину станут взимать с природного газа в газообразном состоянии и со сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения (хотя он ныне в Болгарию не поставляется). Платить её должны будут импортеры и газотранспортные организации.

Сообщается, что цель принятых мер – «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет». Болгарские власти ожидают, что новая пошлина, которую придётся платить уже с ноября, принесёт в бюджет страны дополнительно 1,2 миллиарда евро в год.

Через Болгарию проходит продолжение одной из веток магистрального газопровода «Турецкий поток» – «Балканский поток», который дальше через Сербию идёт до Венгрии. Из Болгарии, помимо транзита в Сербию, российский газ поступает по интерконнекторам в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на её внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину (БиГ) и в Венгрию, откуда газ может поставляться в Австрию и Хорватию (но пока объёмы таких контрактов мизерны).

Основными потребителями газа, идущего по «Балканскому потоку», являются Сербия (40%) и Венгрия (35%). В Румынию поступает почти 18% газа из этого газопровода, в Северную Македонию – 4,3%, в Грецию – 2,6%, и чуть больше 1% – в БиГ. При этом Сербия получает по «Балканскому потоку» 2,3 миллиарда кубометров газа в год из 3,2 миллиардов потребляемых (72%), а Венгрия – как минимум 4,5 миллиарда кубометров газа в год из 9,3 мрд м куб. потребляемых (48%).

Однако последние объёмы предусмотрены 15-летним контрактом между Будапештом и Москвой, подписанным в 2021 году. Однако покупки сверх этого лимита, уже опробованные в 2022-м, могут составить в 2023-2024 годах от 0,5 до 2,5 млрд м куб. в год в зависимости от ценовой конкурентоспособности российского газа и восстановительного роста спроса на газ в венгерской экономике.

Потому неудивительно, что первым на решение болгарский властей отреагировала Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто, принимавший 13 октября участие в Российской энергетической неделе в Москве, заявил, что Венгрия намерена не допустить повышения Болгарией платы за транзит природного газа из России и примет для этого соответствующие меры, в том числе по линии Евросоюза.

«Похоже, предпринимаются новые попытки поставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии и сделать невозможным венгеро-российское энергетическое сотрудничество, включая транспортировку природного газа. Парламент Болгарии принял закон с неясной подоплекой и пока довольно сложным для понимания содержанием, в соответствии с которым цена за транзит природного газа из России через Болгарию должна быть резко увеличена», – заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что это ставит под угрозу энергоснабжение не только Венгрии, но и Сербии, также получающей российский газ транзитом через Болгарию.

«Мы предпринимаем шаги, чтобы гарантировать, что Болгария не сможет применить законодательство, которое повысит тарифы на прокачку газа для Венгрии или Сербии. Нельзя, чтобы одно государство – член Европейского союза ставило под угрозу газоснабжение другого государства – члена ЕС. Это просто противоречит европейской солидарности и европейским правилам», – подчеркнул венгерский министр.

Он уточнил, что правительство Венгрии связалось по этому поводу с коллегами из Болгарии и Сербии, чтобы не допустить ситуации, при которой поставки российского газа станут невозможными.

А во вторник, 18 октября, эту проблему обсуждали во время встречи в Китае президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил журналистам Петер Сийярто, который принимал участие в этой встрече. Он подчеркнул, что эта мера болгарских властей «не останется без ответа», но не уточнил, каким именно он будет.

При этом Владимир Путин и зампредседателя правительства РФ Александр Новак, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердили, что Москва обеспечит поставки газа в соответствии с заключенными договорами, вне зависимости от повышения налогов и пошлин. Вопрос лишь в том, кто их заплатит, ведь президент России после встречи с венгерским премьером заявил, что Виктор Орбан «умеет отстаивать свои интересы настойчиво и тактично».

В этой связи венгерские СМИ напомнили, что достигнутые в 2022 году между Будапештом и Москвой договорённости о поставках дополнительных объёмов газа предусматривали ощутимые скидки. И теперь, столкнувшись с необходимостью больше платить за транзит, Венгрия может попытаться ещё больше снизить контрактную цену российского газа.

Ведь у Будапешта есть дополнительный рычаг давления на Россию: именно венгерские компании с прошлого года используются для расчётов с Киевом за транзит российской нефти через Украину на НПЗ венгерской компании MOL в самой Венгрии и Словакии – поскольку платежи от «Транснефти» украинская сторона не принимает.

Стоит отметить, что болгарские эксперты по вопросам энергетики сомневаются в эффективности работы нового законодательства, ведь оно было задумано как знак твердой прозападной линии Болгарии. Эту позицию неофициально разделяют и некоторые члены правящего большинства, с которыми разговаривали журналисты брюссельского издания Euractiv. А эксперт по энергетике из Института энергетического менеджмента Калоян Стайков не думает, что Болгария получит дополнительный доход от новой пошлины.

«Новая транзитная пошлина на российский газ – это то же самое, что и идея облагать налогом непредвиденные доходы российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ в Болгарии… Это всё звучит очень круто, но мы не знаем, как это будет реализовано», – сказал Стайков.

Причина в том, что на природный газ, транспортируемый по трубопроводу, невозможно получить сертификат происхождения, поскольку он представляет собой смесь из нескольких источников.

«Получить сертификат происхождения газа, проходящего через «Балканский поток», практически невозможно. Вопрос не политический, а технический. Болгарский парламент должен был провести необходимые исследования, прежде чем принимать такое решение», – заявил Стайков в комментарии Euractiv.

Как известно, Болгария, ранее полностью зависимая от российских поставок, весной 2022 года отказалась покупать российский газ за рубли – и 27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в адрес болгарского «Булгаргаз». При этом в августе того же года прозападное правительство Болгарии заявляло, что при строительстве газопровода «Балканский поток» были допущены многочисленные нарушения. Однако с тех пор никаких попыток помешать работе газопровода не было.