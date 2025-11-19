Бывший вице-президент США требует строго наказать союзников по НАТО за покупку российской нефти и газа

Анатолий Лапин.  
19.11.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 148
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, США, Украина


Любая страна, которая покупает российский газ и нефть, должна быть наказана санкциями.

Об этом бывший вице-президент США времен первого срока Дональда Трампа Майкл Пенс заявил на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пенс пожаловался, что те, кто называют себя партнерами США, продолжают финансировать российский бюджет.

«Путин не остановится, пока его не остановят. Вот, почему я призываю нашу администрацию и Конгресс США вести жесткие вторичные санкции против любой страны, которая поддерживает военную машину России, покупая ее энергоресурсы.

Российские военные действия финансируются за счет нефтяных доходов, поступающих из других стран. И большая их часть приходится на страны, которые заявляют, что разделяют наши ценности», – негодовал он.

«На мировых рынках было куплено российской нефти и газа на сумму более триллиона долларов, что позволяет финансировать военную машину Путина.

Я считаю, что введение жестких вторичных санкций США и нашими союзниками – окажет огромное экономическое давление на Россию.

Любая страна, которая отапливает свои дома российской нефтью, финансирует военную машину Путина. Любая страна, которая помогает Путину, должна разделить с ним изоляцию!», – стращал Пенс.

