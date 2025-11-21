Чего и следовало ожидать: План по Украине отвергнут бандеровцами и евро-покровителями

Игорь Шкапа.  
21.11.2025 08:54
План прекращения огня, предложенный спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, стал ударом для европейцев, которые с недавних пор думали, что Трамп, наконец, понял, что Путину нельзя доверять.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет один из рупоров глобалистов американское издание Politico.

«Европейские и украинские чиновники отклонили последнее предложение Дональда Трампа о неравномерном мирном соглашении, выгодном Москве, предупредив, что уступки России лишь подтолкнут Владимира Путина к следующей атаке на НАТО», – говорится в статье.

Издание цитирует еврокомиссара по иностранным Кайю Каллас, которая заявила:

«Чтобы любой мирный план увенчался успехом, его должна поддержать Украина и Европа. Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву. Поощрение агрессии лишь спровоцирует её новую волну».

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, как утверждает источник издания, заявил европейским министрам на закрытой встрече в Брюсселе, что Россия, очевидно, диктовала условия новых предложений.

«Суть в том, что любой мирный план невыполним, если он основан на умиротворении агрессора», — сказал Сибига.

Авторы публикации сокрушаются, что менее месяца назад казалось, будто Трамп, наконец, признал, что российскому лидеру нельзя доверять и даже ввел санкции.

«Конечно, это вызывает беспокойство, но нам нужно придерживаться своей позиции. Если России это сойдёт с рук, то лишь вопрос времени, когда мы увидим новую волну российской агрессии на Украине, а также в государствах-членах ЕС и НАТО», – говорит один из европейских дипломатов.

Еще один высокопоставленный европейский чиновник заявил, что время последних усилий Белого дома особенно неудачно, учитывая, что Зеленский «уже испытывает сильное давление из-за военных успехов России и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом».

«Европейцы столкнулись с еще одной суровой реальностью: их попытки купить себе место за столом переговоров, согласившись оплатить расходы на новую военную помощь Украине, похоже, не увенчались успехом», – отмечается в публикации.

Politico указывает, что канцлер Фридрих Мерц «очень интенсивно» работает над координацией европейского ответа.

