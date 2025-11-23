«Денег для Украины не будет»: хапуга Трамп заблокировал изъятие российских активов Европой – Бортник
Украина, скорее всего, не получит от ЕС того объема денег, который необходим для функционирования страны.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Некоторые из моих коллег европейских утверждают, что всё, с деньгами закончено, и 7-8 декабря станет абсолютно понятно, что Украина денег не получит, ее ждет огромный финансовый разрыв. И это ключевая проблема для будущего Украины», – сказал Бортник.
Впрочем, он надеется на резервы Нацбанка и амортизацию экономики через девальвацию гривны, благодаря чему Украина сможет хоть как-то продержаться еще 6-9 месяцев.
Он напомнил, что, по данным Еврокомиссии, Украине нужно до апреля найти порядка 135 миллиардов евро на ближайшие два года. При этом вариант использования замороженных российских активов из-за позиции Бельгии фактически отпадает.
«Мирный план Трампа, 28 пунктов, добавили ещё больше изюминки к этому вопросу. Получается, что Трамп сам рассчитывает на эти деньги. Трамп сам предлагает, как использовать эти деньги.
И в такой ситуации Европе использовать замороженные российские активы по-другому – означает вступить в определённую контроверсию или конфронтацию с подходом Трампа, который, напомню, 100 миллиардов предлагает на восстановление Украины, а остальные деньги – на специальный российско-американский фонд. Вот такой вот неожиданный эффект этого мирного плана», – резюмировал Бортник.
