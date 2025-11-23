«Это план Трампа по лишению России победы. Украина в плюсе, но не Зеленский» – иноагент Латынина

Максим Столяров.  
23.11.2025 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 553
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


В отличие от России, у Украины нет логических оснований для недовольства «американским мирным планом». Но есть психологические, властные и денежные причины.

Об этом в своём видеоблоге заявила беглая российская либералка, иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С тем договором, который предлагает Трамп… России категорически выгодно, чтобы всё продолжало решаться на поле боя. Обращу внимание, каждый последующий из договоров Трампа лучше предыдущего, первый вариант был совсем слабенький.

Конечно, в этом договоре есть плюсы для России, например, статус русского языка как официального в Украине – это большой плюс. Обязательства США признать Донбасс, Луганск и Крым частями РФ. Это не так мало стоит – официальная международная перекройка границ в современном мире.

При этом, план Трампа – это план по лишению России победы. Но проблема в том, что сейчас не только украинские, но и европейские политики деградировали до уровня активистов.

То есть до людей, которые говорят слова, которые, как им кажется, являются правильными, и не несут никаких последствий за результаты этих слов и обещаний. Потому что гордо сказать: «Мы отвергаем этот план», очень просто со стороны Украины», – сказала Латынина.

«Логические причины, почему им может быть недоволен Путин, есть. Хотя, там есть для Путина своим плюшки. С моей точки зрения, минусы перевешивают. Но логических причин, которыми может быть недоволен Зеленский, их не существует. Потому что это нелогические причины. Это психологические, властные и денежные причины», – добавила иноагент.

