«Это план Трампа по лишению России победы. Украина в плюсе, но не Зеленский» – иноагент Латынина
В отличие от России, у Украины нет логических оснований для недовольства «американским мирным планом». Но есть психологические, властные и денежные причины.
Об этом в своём видеоблоге заявила беглая российская либералка, иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«С тем договором, который предлагает Трамп… России категорически выгодно, чтобы всё продолжало решаться на поле боя. Обращу внимание, каждый последующий из договоров Трампа лучше предыдущего, первый вариант был совсем слабенький.
Конечно, в этом договоре есть плюсы для России, например, статус русского языка как официального в Украине – это большой плюс. Обязательства США признать Донбасс, Луганск и Крым частями РФ. Это не так мало стоит – официальная международная перекройка границ в современном мире.
При этом, план Трампа – это план по лишению России победы. Но проблема в том, что сейчас не только украинские, но и европейские политики деградировали до уровня активистов.
То есть до людей, которые говорят слова, которые, как им кажется, являются правильными, и не несут никаких последствий за результаты этих слов и обещаний. Потому что гордо сказать: «Мы отвергаем этот план», очень просто со стороны Украины», – сказала Латынина.
«Логические причины, почему им может быть недоволен Путин, есть. Хотя, там есть для Путина своим плюшки. С моей точки зрения, минусы перевешивают. Но логических причин, которыми может быть недоволен Зеленский, их не существует. Потому что это нелогические причины. Это психологические, властные и денежные причины», – добавила иноагент.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: