Генерал ФСБ: На Украине главный террорист – это государство, остальное – шизофренический криминал

24.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Прокатившуюся по Украине «волну терактов» назвать террористическими актами можно с большой натяжкой, так как если они похожи по исполнению, то очень далеки от терактов по мотивации.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель Центрального Исполкома «Офицеры России», генерал ФСБ Александр Михайлов.

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«Надо определиться, мы очень часто рассматриваем любое проявление насилия как террористический акт. У каждого преступления есть определённый мотив и эти мотивы надо учитывать. Поэтому когда мы говорим, что какой-то человек захватил полицейского, который его остановил в угнанном автомобиле, и рассматриваем это как теракт, то это очень примитивное представление о юридических нормах.

Поэтому мне думается, что сегодня речи не идёт о широком терроризме в Украине. Это просто факты, которые близки по исполнению, но весьма далеки по мотивам. Поэтому говорить о терактах в Украине, наверное, ещё рано», – заявил Михайлов.

«Хотя, сами украинцы говорят, что Донецк и Луганск это террористические образования, хотя мы знаем, что ни одного акта со стороны жителей Донецка или Луганска на континентальной Украине не было осуществлено.

То, что мы наблюдаем сегодня, это либо криминальный продукт, либо совершающийся шизофреником, больным человеком. Пока это не террористический акт. Это просто некие события, по форме вызывающие большое внимание, но по сути это не является терактами», – добавил генерал.

«А как вы оцениваете работу спецслужб?» – спросила корреспондент.

«Да никак, какие у них специальные службы? Как это может быть, чтобы целого полковника полиции увёз какой-то бандюган, угнавший автомобиль, это что у них за полиция такая? А если брать предыдущий факт, когда сам террорист вышел из автобуса и ещё ждал, когда к нему подойдёт спецназ, а спецназ в это время играл в тетрис на телефонах. Это что такое, о чём мы говорим?

Поэтому их оценивать очень сложно. Во всяком случае, мы точно знаем, что со стороны Украины эти всякие спецслужбы – они, конечно, пытаются что-то делать на Донбассе и в Луганске, но, по сути, они просто занимаются государственным терроризмом, уничтожая местных жителей из тяжёлого вооружения», – резюмировал Александр Михайлов.