«Планы стойкости Зеленского не спасут нас зимой» – экс-глава «Укрэнерго»

Украина так и не смогла построить альтернативу повреждённым в результате ударов ТЭС.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил экс-глава госкомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много говорят о планах устойчивости, подготовке, оснащении генераторами больниц, котельных и всего прочего. На самом деле наиболее глобальный, фактически единственный фактор нашей устойчивости зимой – это то, сколько нового поколения, сколько новых электростанций Украина смогла построить вместо тех 10 ТЭС, которые, как сказал президент Зеленский, у нас все повреждены», – сказал гость эфира.

По его словам, недавно были оглашены соответствующие данные.

«Если помните, прошлой зимой дефицит семь тысяч МВт. Президент Зеленский озвучивал эту цифру. Построено за все годы полномасштабного вторжения – 700. Это нам с вами для понимания, что и следующей зимой, как и прошлой зимой, как и предыдущие зимы, к большому сожалению, децентрализованная генерация, хоть она уже и заметна на экране национальной диспетчерской, тем не менее не спасет нас.

То есть наши темпы развертывания той альтернативной децентрализованной генерации, которая должна заменить поврежденные тепловые электростанции Украины, неудовлетворительные», – резюмировал Кудрицкий.