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Только Михаил Драпатый встал на должность главкома ВСУ, его тут же Зе-банда взяла в оборот и заставила «брехать» украинскому народу о «перемогах» над русскими.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал доклад Драпатого диктатору Зеленскому о том, что с января по август было отбито 26 населённых пунктов на Александровском направлении.

«Мы всегда рассказываем об успехах, которые не проверить. Освобождённые территории – это которые в серой зоне? Мы много чего услышали. А что ж не было рассказано, что мы за то же время потеряли Покровск, Мирноград, фактически потеряли Константиновку, у нас сложная ситуация на Добропольском направлении, Дружковском, Краматорском, Славянском, вот-вот снова серьёзной проблемой вылезет Купянск. У нас потеряно Гуляйполе, мы об этом молчим. У нас ситуация с системными ударами по Никополю, Запорожью, Харькову, Сумам, мы об этом молчим. У нас совершаются системные уничтожения всех заправок от Харькова до Днепра, до Полтавы, от Сум уже скоро до Чернигова. Мы об этом молчим и не видим никаких действий власти», – перечислил Кривонос.

«Поэтому о результатах определённых достижений – прекрасно, но расскажите тогда, сколько вы профукали, и почему так случилось!.. Потому что мы размазываем сало по губам, но никто от этого точно не наелся. Мне очень жаль, что уже нового руководителя вооружённых сил достаточно быстро взяли в оборот информационной лжи, что касается украинского народа», – негодовал укро-генерал.

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