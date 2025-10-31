Киевские власти стараются поставить под ружьё, в первую очередь, русскоязычное население, поскольку понимают, что когда Россия победит, эти люди не будут лояльны бандеровцам.

Об этом в эфире радио «КП» заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.