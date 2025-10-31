Глава Харьковской ВГА РФ: Людоловы ТЦК в основном могилизируют русскоязычных
Киевские власти стараются поставить под ружьё, в первую очередь, русскоязычное население, поскольку понимают, что когда Россия победит, эти люди не будут лояльны бандеровцам.
Об этом в эфире радио «КП» заявил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Некоторые из них работают [развлекательные центры, кинотеатры в Харькове], но нужно понимать, что это очень сомнительно в плане посещаемости. Если люди готовы посещать подобные центры, то они должны быть готовы к тому, что на выходе их встретят «работники» ТЦК – бандиты в форме, которые разъезжают по городу, и не только по Харькову, так называемые людоловы. Их основная задача забить микроавтобус и могилизировать этого бойца.
По нашей информации, в основном именно Юг, Восток – то есть, Николаев, Одесса, Харьков. Это те как раз регионы, которые являются наиболее русскоязычными. И украинские власти это понимают. И, конечно, для них принципиальный вопрос, в первую очередь, поставить под ружьё русскоязычное население. Понимая, что рано или поздно мы победим, и эти люди не будут за эту киевскую власть», – сказал Ганчев.
