Израиль может позволить себе миллион ухилянтов, а мы Штатам не союзник – укро-пропагандист

Опыт Израиля показал, что «стратегические партнёры» Украины, когда доходит до реальной опасности, ведут себя совсем не по-союзнически.

Об этом в интервью «ТСН» заявил недавно вернувшийся из Израиля украинский тележурналист Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Железный купол» сейчас не сыграет никакой роли. Он, может, был бы важен во время АТО или ООС, потому что он рассчитан на прикрытие от лёгких ракет, миномётных мин, хаотичной пальбы. А от стратегических ударов он не закроет.

Но, удивительно, над Израилем небо закрывают, если им нужно. И сбивают ракеты и над территорией Иордании, и над соседними странами, и авианосцы подтягивают, если у Израиля проблемы с Ираном или хуситами. Нам – небо не закрывают

То есть здесь вопрос в том, что и наши стратегические партнёры, страны, которые мы называем союзниками, они свои союзнические обязательства, если это можно назвать «союзническими», до конца не выполняют», – сокрушался Цаплиенко.

Именно поэтому, по его мнению, в Израиле столько «ухилянтов».

«Я бы такую аналогию провёл, в Израиле много уклонистов. Около миллиона человек – это религиозные общины, которые считают, что Израиль недостаточно религиозное государство, они не признают это государство, хотя имеют израильские паспорта, и соответственно, пользуются возможностью того, что до недавнего времени израильский закон позволял им не служить в армии

Израиль может себе позволить такое количество уклонистов в стране по той простой причине, что в случае чего, его прикроют», – вещал укро-пропагандист.

 

