В Узбекистане и в Средней Азии началась зачистка сторонников России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вслед за Казахстаноми в Узбекистане стали преследовать пророссийских блогеров, которые выступают против русофобии и местных националистов. Всё это осуществляется в рамках единой стратегии внутри Организации тюркских государств.

В этот раз в жернова государственных репрессий попал узбекский блогер Азиз Хакимов, которого именуют Comrade Aziz. Против него сфабриковали дело сразу по двум статьям УК – Ст. 139 («Клевета») и 140 («Оскорбление») по заявлению проукраинского активиста и журналиста Никиты Макаренко.

Очевидно, что требования «оскорбившегося» сторонника Киева, которого Азиз назвал «бандеровским прихвостнем», лишь необходимый повод для местных спецслужб расправиться с неугодным публицистом. Наверняка, это спланированная операция, которая осуществляется по единой схеме, когда провоцируется перепалка в социальных сетях, а затем следует уже уголовное дело и арест.

По такой же схеме был арестован несколько месяцев назад в Казахстане сторонник добрососедских отношений с Россией Аслан Толегенов, которого уже обвиняют по заявлению местного нацика и русофоба, в разжигании «межнациональной розни». Оказывается, публичное осуждение националистов и русофобов приравнивается к оскорблению целой нации.

И все эти провокаторы на хорошем счету у властей, им даётся площадка СМИ, их не арестовывают за пропаганду русофобии и наоборот всячески награждают за активную антироссийскую деятельность. Так, например, Никиту Макаренко недавно наградили государственной медалью «Шуҳрат» «за большие заслуги в защите национальных интересов в глобальном информационном пространстве».

И таких деятелей в Средней Азии уже большая когорта, которые объясняют молодёжи враждебность Москвы, необходимость осуществления «деколонизации» и полной переоценки исторического прошлого. Именно они обслуживают и сопровождают информационные кампании властей по окончательной реабилитации басмачей, нацистских пособников и признания «голодомора».

Примечательно, что сначала на Азиза Хакимова был наезд со стороны представителей правящей элиты. Так, первым заявление на него подал Шерзод Кудратходжаев, близкий родственник сенатора, который ранее называл русских «оккупантами». В итоге на пророссийского блогера повесили штраф, а махровый русофоб вообще не понёс никакого наказания.

Сейчас правозащитники и журналисты отмечают, что поданные заявления в отношении этих нациков, оскорблявших русских, попросту пропадают в кабинетах следователей. Или полицейские отказываются фиксировать факты преднамеренного разжигания межнациональной розни.

Более того, сразу же после административного дела, последовала уже фабрикация нынешнего уголовного, что в итоге грозит арестом и пытками. По информации сторонников Азиза, имеются попытки изъятия компьютеров и удаления видео со стороны сотрудников спецслужб. Они же хотели завладеть телеграм-каналом блоегера.

Все эти факты, как и начавшаяся практика давления в отношении активистов и богеров в соседней Киргизии, показывает общий подход и координацию действий спецслужб республик Средней Азии по зачистке политического поля. Такой план выработан в недрах Организации тюркских государств при активном участии Баку, который является сейчас главным локомотивом тотальной дерусификации региона, о чём мы предупреждали в своих публикациях.

Именно Азербайджан выработал единую методичку при поддержке британской разведки по ликвидации информационного и политического влияния России, которая сейчас усиленно внедряется в «тюркском мире». При этом заметны следы и украинской СБУ, которая помогает своим коллегам из Средней Азии сажать участников СВО, мнимых «сепаратистов» и сторонников Москвы.

Поэтому в том же Казахстане происходят инициированные западными спецслужбами вбросы «о заговоре ГРУ» против Астаны, или о планах КГБ СССР использовать «казачий сепаратизм» для отторжения Уральска в 1991-м году. Всё это делается для создания нетерпимой атмосферы с целью культивирования антироссийских и русофобских настроений.