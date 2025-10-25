Над Киевом черный дым – Россия поразила новые цели
25.10.2025 10:52
(Мск) , Киев
Огромные черные тучи поднимались с утра над левобережной частью Киева после поражения российскими ракетами продовольственных складов – в подобных местах, как известно, ВСУ любят маскировать склады боеприпасов и прятать военную технику.
Сейчас к тушению пожара привлечена авиация МЧС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Даже официально украинские власти признают, что ПВО пропустила 5 из 9 баллистических ракет, а также больше 10 ударных дронов. Известно, что целями в Киеве также стала ТЭЦ и заводы, работающие на украинскую оборонку.
ВСУ в свою очередь накануне нанесли ракетный удар по дамбе Белгородского водохранилища при помощи переданных США ракет Himars. Повреждено оборудование, несколько зданий и подъемные механизмы одного из шлюзов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: