Над Киевом черный дым – Россия поразила новые цели

Михаил Рябов.  
25.10.2025 10:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 972
 
Дзен


Огромные черные тучи поднимались с утра над левобережной частью Киева после поражения российскими ракетами продовольственных складов – в подобных местах, как известно, ВСУ любят маскировать склады боеприпасов и прятать военную технику.

Сейчас к тушению пожара привлечена авиация МЧС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромные черные тучи поднимались с утра над левобережной частью Киева после поражения российскими ракетами...

Даже официально украинские власти признают, что ПВО пропустила 5 из 9 баллистических ракет, а также больше 10 ударных дронов. Известно, что целями в Киеве также стала ТЭЦ и заводы, работающие на украинскую оборонку.

ВСУ в свою очередь накануне нанесли ракетный удар по дамбе Белгородского водохранилища при помощи переданных США ракет Himars. Повреждено оборудование, несколько зданий и подъемные механизмы одного из шлюзов.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить