Чтобы помочь Украине, Западу необходимо «сокрушить российскую военную экономику и тех, кто её поддерживает».

Об этом на канале «France 24» заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые ситуации выглядят очень тяжёлыми. И вы правы, Покровск почти окружён. Но имейте в виду, что на это ушло от одного до двух лет, в зависимости от того, когда вы хотите начать отсчёт этой операции. Представьте, что они продвигаются вперёд и несут колоссальные потери.

И мне неясно, сможет ли Россия, несмотря на всю свою способность страдать на протяжении веков, продолжать добиваться своих целей. Они ещё не добрались до самых укреплённых городов, они ещё близко не подошли в юго-восточной части Украины!», – ободрял сам себя Петреус.