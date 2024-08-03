«Нас закроют!» – на львовском ТВ договорились, что США выгодна победа РФ

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Поражение России приведёт к серьёзной активизации Китая на Тихоокеанском направлении, чего очень не хотелось бы Вашингтону.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил бывший замглавы Львовского облсовета, завкафедры политических наук Украинского католического университета Юрий Подлесный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США действительно очень боятся Китая, потому что Китай при поражении России становится очень серьёзной угрозой для тихоокеанского пространства. Если Россия побеждает, у России есть свои трения с Китаем, они могут вместе дружить против Западного мира…», – начал свое сумбурное повествование Подлесный.

Телеведущий испугался и уточнил, означает ли это, что «нашим партнёрам может быть выгоднее победа России?».

«Мы сейчас договоримся. Да, на закрытие эфира», – наперебой засуетились пропагандисты канала.

«Россия, когда она проигрывает, она полностью со своими ресурсами становится донором для Китая. У Китая свои интересы, как в тихоокеанском, так и в глобальном пространстве. То, что они вместе могут дружить против Запада, не означает, что у них не может быть между собой какого-то трения», – пытался объяснить львовский «профессор».