Украине удается кое-как компенсировать дефицит пехоты лишь за счет хорошей погоды и применения FPV-дронов. Когда погода испортится, ВСУ придется сражаться с российской армией по-классике – пехота на пехоту.

Об этом в эфире видеоблога «Новынарня» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нацист Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уступаем мы реально существенно в одном – в количестве людей, но тут мы уступаем в разы, и это наше очень уязвимое место. Тут я боюсь дождевой осени. Наше счастье, что сейчас осень такая «золотая», очень сухая – это прекрасно, потому что в такую погоду, как сейчас, FPV-шки летают. А когда пойдут затяжные дожди, FPV-шки не будут летать. И если тогда пойдет пехота на пехоту, то я даже стараюсь об этом не думать… Один наш батальон против пяти-шести российских батальонов, это уже кажется один против пяти-шести, но на самом деле, один против пяти-шести в обороне – можно. Но дальше мы накладываем, что на самом деле воюют не батальоны, а живые люди», – сказал нацист.