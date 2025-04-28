Офицер ВСУ: Если бы Маннергейм вёл себя, как Зеленский – Финляндии бы давно не было
Если Дональд Трамп психанёт и выйдет из переговорного процесса, то все смерти с этого момента будут на совести лично Владимира Зеленского.
Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вижу очевидное нежелание заканчивать сейчас войну со стороны нашего руководства, прежде всего, в риторике. Постоянное упоминание Путина всуе в негативном контексте. Понятно, он заслужил, но когда вы хотите заключить с кем-то сделку, то всё, что вы о нём думаете, нужно оставить при себе.
Представьте себе, если бы Маннергейм, заключая сделку в 44 году со Сталиным о выходе Финляндии из войны, позволял бы себе такую риторику, как Зеленский? Я думаю, что не было бы сейчас Финляндии. Наше руководство действует противоположно. Такое ощущение, что оно добивается худшего результата из возможных…
И эта попытка затянуть войну в целях продолжения банкета на крови – очень серьёзное моральное и уголовное преступление. И я это вижу сейчас. То, что Путин не хочет – может хочет, может не хочет, но я по поведению Зеленского вижу, что он не поддерживает инициативу Трампа, он всё делает назло. Имитирует, как будто за, потому что не может сказать – у меня всё классно, иди на фиг», – сказал Грин.
«Я считаю, что если вот это поведение Зеленского приведёт к тому, что Трамп развернётся и уйдёт, скажет – не могу я с вами разобраться, потому что вы идиоты. Он так и сказал. Если он так сделает, то все смерти с этого момента будут на совести президента Зеленского», – добавил отставной ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: