Полевой командир Майдана: «Никаких переговоров! Украинцы перегрызутся и капитулируют»

Переговоры с Россией – это опаснейшая ловушка для Украины.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил полевой командир «оранжевого» майдана Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Допустим, до конца года нас склоняют к переговорам под давлением западных посредников. Переговоры начинаются, и украинское общество сразу делится на две неравные части – на тех, кто за переговоры, и на тех, кто за бескомпромиссное продолжение борьбы до конца. Вторых будет меньше. Путин ведёт переговоры долго-долго, тянет, и в их процессе те, кто за мир, начинают дальше делиться. Отдать Крым? А может, Крым и Донбасс? А может нейтральный статус? НАТО – не НАТО. Эта сторона и дальше дробится.

В определённый момент, Путин из этих переговоров выходит, объявляет Украину недоговороспособной страной, и тогда украинцы ещё раз поделятся! Потому что часть обвинит Зеленского, что он неправильно вёл переговоры.

Вот, где цель Путина. Его цель не переговоры, а развалить нас изнутри. И в процессе переговоров происходит массивная демобилизация украинского общества с настроения на продолжение борьбы к настроению на мир.

А когда на выходе мира нет, мы оказываемся в худшей позиции, чем были до начала переговоров. И сможет ли Зеленский повторно мобилизовать украинское общество – большой вопрос. Это наибольшая ловушка, если мы пойдём на этот переговорный процесс».