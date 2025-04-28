«Предложение Путина вызвало ярость Трампа»: Царев объяснил, почему редкоземельная сделка не нужна и России

Предлагаемое Дональдом Трампом соглашение по ресурсам Украины не справедливо не только для Киева, но и для России. Об этом в интервью блогеру Павлу Ианову заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это наша исконно русская земля. Это советские АЭС. Еще царская Россия заложила железную дорогу, которая до сих пор называется «Южная». Ресурсы, заложены ГОКи, разведан газ, залежи нефти – всё, что было создано в советское время, берет под контроль Трамп. Справедливо это? Нет! И это пожизненно – выплатить эти долги нереально. СВО началась с того, что мы освобождаем наших братьев, один народ, исконно русская земля, а теперь в результате СВО мы получаем 20%, а они 80%? Это несправедливо. При том, что воевали мы, а они – нет. Поэтому Владимир Владимирович тогда предложил ввести внешнее управление над Украиной. И это вызвало ярость Трампа. Он как-то сильно оскорбился этим предложением. Потому что внешнее управление – это не трамповская, а нейтральная Украина», – сказал Царев.

Царев прогнозирует, что украинская верхушка будет уклоняться от подписания т.н. сделки по «редкоземельным металлам», ссылаясь на необходимость ратификации в Верховной раде – там этот процесс можно затянуть на несколько недель.

Царёв считает, что Дональд Трамп упустил момент, когда на пике своей популярности мог бы безболезненно объявить о прекращении финансирования Украины. Сейчас рейтинг Трампа снижается на фоне ряда громких заявлений (отсутствие успехов в экономике, тарифные войны, Гренландия, Панамский канал, не выполненные обещания по миру в Секторе Газы и на Украине).