Прекращение помощи США аукнется ВСУ только через год – либеральный эксперт

Максим Столяров.  
27.04.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Прекращение американской поддержки ВСУ существенно ухудшит качество ведения боевых действий, однако только через год это приведёт к серьёзным катастрофическим последствиям.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прекращение американской поддержки ВСУ существенно ухудшит качество ведения боевых действий, однако только через год...

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«Если будут в самом жёстком варианте реализованы эти угрозы, во-первых, те самые F-16, которые так ждали на Украине, и наконец, появились, они, на самом деле, без обслуживания, запчастей, без многих вещей, которые находятся в руках США и Пентагона, летать скоро не смогут.

И западные эксперты указывают, что может быть период, когда эти самолёты будут прикованы к земле уже – от четырёх до девяти месяцев. Ничего не произойдёт. Украинская армия совершенно спокойно это переживёт. Были эти F-16, не было их – всё дальше будет развиваться, как есть.

Сам Зеленский неоднократно говорил, что ВСУ очень сильно зависят от американской развединформации. Данные американского радара, самолёты радиолокационного обзора, тот самый «радар НАТО», который стоит в Норвегии, самый мощный, – это вся система предупреждений целиком строится на американских данных.

Если строятся какие-то планы наступательных и оборонительных действий, ты должен точно знать, какая конфигурация войск противника напротив тебя. И это тоже американские данные. То есть качество военного планирования украинского без подробных американских спутниковых карт и т.д. – ухудшится», – рассказал Ширяев.

«Переживёт ли это украинская армия? Переживёт. Будет сражаться, но качество ухудшится. Но если мы говорим о сочетании обстоятельств, ухудшением ситуации с мобилизацией и одновременном истощении боеприпасов, то это в войне на истощение отложенное действие. Сейчас после того, как Трамп сказал – «всё, я вас бросил, прекратить», ничего особенного не произойдёт. Но через год это будут серьёзные последствия», – добавил либерал.

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