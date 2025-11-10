Прибалтам спустили команду демонстративно, не стесняясь ненавидеть русских – правозащитница

Подконтрольные глобалистам международные «правозащитные» институты поддерживают гонения на русских в странах Прибалтики.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ненависть, которая сейчас возникла в странах Прибалтики к русским, она какая-то иррациональная. Она даже не персонифицированная в том смысле, что им чем-то не угодны стали эти пожилые люди русские, которые всю жизнь прожили в Литве или в Латвии. И вдруг жители этих стран, коренные латвийцы, литовцы опомнились и поняли, что эти люди когда-то им в чем-то насолили. Например, участвовали в коммунистической стройке, строили для них промышленные предприятия. Эта ненависть просто жила в литовцах и латышах. Взять даже последний случай, когда пожаловались на робота-уборщика в продуктовом магазине в Вильнюсе, который говорил на русском языке. Покупателя это жутко оскорбило, он пошел жаловаться. Поэтому, мне кажется, что мы в принципе сделать ничего не могли, потому что ненависть принадлежит субъекту, который ее испытывает, а не объекту, на которого она выливается. Мне кажется, что они получили какую-то команду ненавидеть», – сказала Ахмедова.