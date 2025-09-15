Западные хозяева Украины, понимая ситуацию на фронтах, пытаются втянуть Европу в прямое противостояние с Россией.

Об этом на канале Delib заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужна была провокация, и эта провокация состоялась, я говорю про Польшу. Это чётко был взят курс на то, чтобы втянуть Европу, уже открыто, в войну. Потому что украинский фронт сыпется, наши наступают аккуратно, нежненько, чтобы ничего не спровоцировать, небольшими темпами.

Потому что у нас такой необходимости нет – рисковать своими бойцами, рисковать мирными жителями. Нет необходимости что-то менять, потому что именно такая стратегия привела к нашему успеху. Подчёркиваю, не на Украине, а на европейском театре военных действий, на американском ТВД», – сказал Сивков.