РФ разнесла железнодорожную инфраструктуру Украины. Бандеровцы обесточили российскую республику

Олег Кравцов.  
18.11.2025 11:12
  (Мск) , Москва
Минувшей ночью ВС РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре киевского режима.

Результативность атаки подтверждают украинские официальные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Укрзализныця» проинформировала, после обстрела Днепропетровска задерживается ряд поездов, отметив, что «регион частично обесточен», а потому пришлось задействовать резервные тепловозы.

Кром того, признает поражение железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. В регионе тоже задерживается движение ряда поездов.

Больше подробностей сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, проинформировавший о существенных повреждениях в Днепропетровске.

«Критические поражения десятками БПЛА нанесены пригородному депо, обслуживающему пассажирские электропоезда региона. Второй раз за время войны враг массированно бьет по нему. Существенно разрушен основополагающий ремонтный цех. Поврежден вокзал в Днепре. Уже начат разбор завалов, оперативное восстановление», – написал Кулеба.

По его словам, на Харьковщине удары нанесены по ряду железнодорожных станций.

Киевский режим атаковал электростанции в ДНР.

«В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции. Профильные ведомства работают в экстренном режиме, буду информировать», – написал глава ДНР Денис Пушилин.

