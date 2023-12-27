Россия получила нефтегазовые доходы на довоенном уровне

Елена Острякова.  
27.12.2023 15:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Энергетика


Нефтегазовые доходы России по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нефтегазовые доходы России по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей. Об этом...

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«Нефтегазовые доходы, по оценке Минфина, в этом году составят порядка 9 трлн рублей. И это примерно уровень 2021 года. 2022 год я не беру, поскольку тогда были очень высокие цены и доходы были на 2,5 трлн выше», – сказал Новак.

Он отметил, что ТЭК обеспечивает 27% РФ. Экспорт энергоресурсов составил 57% в общей структуре экспортной выручки страны.

«Очень важная составляющая – это формирование экспортного потенциала. ТЭК также отработал стабильно, обеспечив реализацию на экспорт и нефти, и нефтепродуктов, и газа, и угля, несмотря на ограничения. Которые были введены недружественными странами», – сказал Новак.

«Российские нефть и газ являются неотъемлемой частью мирового энергетического баланса. Цифры показывают, что санкции не работают», – комментирует радиоведущий Сергей Мардан.

Публицист Николай Стариков объясняет:

«Ранее в Европу поставлялось порядка 40-45% нефти и нефтепродуктов, теперь примерно тот же объём идет в Индию. Чтобы потом под видом «индийских» углеводородов направиться на европейский рынок.

Ситуация не стала хуже, но она и не улучшилась. Нам надо больше вывозить продуктов переработки и как можно меньше чистого сырья. Что касается рынков сбыта, то наличие альтернативы всегда лучше её отсутствия.

Но в 2023 году, будем справедливы, удалось быстро перенаправить экспортные потоки туда, куда оказалось возможным. Поиск альтернативных рынков – следующая задача».

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