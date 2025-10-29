Россия провела испытание оружия, способного уничтожить Великобританию

Михаил Рябов.  
29.10.2025 16:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 305
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия


Владимир Путин во время посещения раненых бойцов в госпитале сообщил об успешных испытаниях комплекса «Посейдон».

Эксперты считают, что это оружие, способное уничтожить Великобританию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера провели ещё одно испытание ещё одного перспективного комплекса – это подводное безэкипажное подводное изделие «Посейдон», тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошёл определённое количество времени.

Это огромный успех… здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат», и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве.

Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – сказал президент РФ.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает это предупреждением Великобритании и США.

«Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на маленьком острове? Остров столь мал, что одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Это всего лишь один пуск, а Англии нет, раз и навсегда!

Другой вариант погрузить Британию в пучину – российский робот-беспилотник «Посейдон». Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров», – пояснил Шурыгин.

