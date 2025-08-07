Россия разнесла еще одну узловую станцию Украины

Начали всплывать результаты прилетов российских БПЛА в Днепропетровской области, изрядно напугавших одного из депутатов Рады.

Так, сервис NASA FIRMS зафиксировал тепловую аномалию, которую геолоцировали как территорию локомотивного депо ж/д станции «Нижнеднепровск-Узел» в Днепропетровске.

Кроме того, в сети появились кадры самого депо. Судя по снимкам, оно получило значительные повреждения.

Можно сделать вывод, что Россия перешла к системной работе по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры, подконтрольной киевскому режиму.

Например, на днях в Харьковской области было поражено депо и железнодорожный вокзал узловой станции Лозовая, что привело в ярость диктатора Владимир Зеленского.

Несколькими днями ранее, удар наносился по вокзалу в Сумах.

Украина в последнее время активизировала налеты на объекты РЖД. Но российский ответ показывает, что в эту игру, причем более успешно, можно играть вдвоем.

