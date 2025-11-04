Русские плюшки Дмитриева лишили нас ключевого союзника – украинский юрист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США перешли к позиции, которая неприемлема для Украины. Во многом этому поспособствовал спец-представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который часто посещает Вашингтон.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политаналитик и юрист Геннадий Дубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россияне через Дмитриева накидали Трампу полную торбу плюшек, предложений на тему там ледоколов, этого туннеля под Беринговым проливом на 60 лярдов, редкоземельные металлы и много чего ещё. Но тут скорее Трамп хочет, а не Путин хочет, потому что этими плюшками россияне, по сути, добились того, что выбили Штаты из союзников Украины», – считает укро-эксперт.

Он обратил внимание, что с 20 января этого года ни одного доллара финансирования от США Украине не выделено.