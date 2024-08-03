Сивков: Готовится свержение Путина

Максим Столяров.  
03.08.2024 23:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1065
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


Запад и «пятая колонна» готовят свержение президента России Владимира Путина, и единственный способ помешать этому – достичь целей СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад и «пятая колонна» готовят свержение президента России Владимира Путина, и единственный способ помешать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Запад силами пятой колонны готовит очередную провокацию с целью свержения действующего президента. Пусть даже не по модели Пригожина, а каким-то более основательным способом.

И в этой связи, когда мы говорим о задаче демилитаризации и денацификации, то это задача, которая выглядит как вспомогательная, а не как главная. Но, если мы не решаем эту задачу, это даёт основание и повод для пятой колонны для свержения президента здесь», – подчеркнул Сивков.

«Поэтому разгром ВСУ на Украине – это железное условие для выживания в первую очередь России через сохранение действующего президента. Потому что условием выживания нашего президента на посту руководства страны в этих условиях является решение задачи денацификации и демилитаризации», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть