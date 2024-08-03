Сивков: Готовится свержение Путина

Запад и «пятая колонна» готовят свержение президента России Владимира Путина, и единственный способ помешать этому – достичь целей СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад силами пятой колонны готовит очередную провокацию с целью свержения действующего президента. Пусть даже не по модели Пригожина, а каким-то более основательным способом.

И в этой связи, когда мы говорим о задаче демилитаризации и денацификации, то это задача, которая выглядит как вспомогательная, а не как главная. Но, если мы не решаем эту задачу, это даёт основание и повод для пятой колонны для свержения президента здесь», – подчеркнул Сивков.