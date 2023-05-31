Соединенные Штаты провоцируют Россию на удары возмездия

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Россию хотят вынудить начать полномасштабную войну, для чего и была осуществлена атака дронов на Москву.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, отвечая на соответствующий вопрос в своем телеграм-канале.

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«Россию провоцируют на начало полномасштабной войны и обвинить в начале войны хотят Россию. США хотят победить всех, возглавить миропорядок и остаться незапятнанными в мировой военной мясорубке», – считает Ковитиди.

Она назвала цели, которые преследует в этой ситуации Вашингтон:

– спровоцировать ВС РФ на нанесение так называемых «ударов возмездия»; – показать и рассказать всему миру: « Россия – монстр, наносит удары по мирному населению Украины»; – ценой военных провокаций перевести войну в стадию массового уничтожения населения; – заставить славян убивать славян, бросить в американскую кровавую мясорубку на Украине максимальное количество европейцев; – взвинтить ненависть к России; – подвести Украину и Россию к тотальной войне на взаимное истребление».

Сенатор пишет, что главная задача врагов России состоит в том, чтобы «уничтожить русских руками русских» и резюмтирует:

«Не отвлекаемся. Работаем по своему плану. Доводим до полного завершения СВО, решаем все поставленные задачи. Навязываем противнику свои правила».

Впрочем, полковник в отставке, депутат Верховного совета СССР последнего созыва Виктор Алкснис, давая оценку налету на Москву, более конкретен, далек от пафоса и общих фраз Ковитиди. Более того, в отличие от нее, он считает, что России есть все основания ответить максимально жестко, включая применение ядерного оружия.

«Судя по карте вчерашних ударов украинских БПЛА по Москве и Московской области среди прочих целей был и поселок Власиха. Хотел бы напомнить уважаемым читателям, что в этом поселке находится штаб Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и центральный командный пункт наземных стратегических ядерных сил Вооружённых сил Российской Федерации. Т.е. вчера была предпринята попытка воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. А это в соответствии с пунктом «в» статьи 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания является основанием для нанесения ответного ЯДЕРНОГО удара по этому противнику. Ранее Украина наносила удары БПЛА по аэродрому Энгельс, где базируются самолеты-носители стратегического ядерного оружия, что также являлось основанием для нанесения ответного ЯДЕРНОГО удара по Украине», – подчеркнул Алкснис в своем тг-канале.