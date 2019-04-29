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29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Спецслужбы, Украина
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Стала известна численность СБУ

Общая численность Службы безопасности Украины составляет 27 000 человек, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ.

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“Общая численность СБУ в соответствии со статьей 2 Закона Украины “Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины” составляет 27 000 человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) – 31 000 человек”, – говорится сообщении спецслужбы.

В спецслужбе добавили, что на период действия военного положения численность определяется Мобилизационным планом Украины на особый период.

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