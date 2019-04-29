Стала известна численность СБУ
Общая численность Службы безопасности Украины составляет 27 000 человек, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщили в управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ.
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“Общая численность СБУ в соответствии со статьей 2 Закона Украины “Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины” составляет 27 000 человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) – 31 000 человек”, – говорится сообщении спецслужбы.
В спецслужбе добавили, что на период действия военного положения численность определяется Мобилизационным планом Украины на особый период.
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