Президент США Дональд Трамп думает о политике «полушариями», и больше всего его волнует «американское» полушание.

Об этом четырехзвездный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью Флавио фон Вицлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но он думает и о «европейском» полушарии. И для него это означает готовность предоставить России, одной из трех великих соперничающих держав, буфер. С середины 90-х годов Россия уступила буферную зону другому государству. Она стоит за требованием нейтралитета Украины.

Трамп сформулировал это в своей собственной манере, сказав: я очень хорошо понимаю, что Россия не хочет, чтобы войска НАТО находились на ее границе. То есть мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, которая когда-нибудь приведет к отделению американцев или президента Трампа от Европы», – сказал Куят.