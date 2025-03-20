У Трампа геополитическая цель – спихнуть разрушенную и враждебную Украину на плечи России
Президент США Дональд Трамп может попытаться навязать России заботу о русофобской и разрушенной Украине, да ещё и преподнесёт это как «уступку».
Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил военный эксперт полковник запаса Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не складывается ли у вас впечатление, что Россия идёт на то, чтобы Украина в том или ином виде существовала?», – спросил ведущий.
Сивков отметил, что для Вашингтона самым выгодным сценарием – если русофобская Украина, или большая её часть, войдёт в состав России.
«Чего достигает Трамп, включая Украину в составов России? Во-первых, он получает шанс на то, чтобы ослабить союз России и Китая.
Второе – он выбивает из-под глобалистов главнейший и важнейший плацдарм с мощнейшей армией – ВСУ. Поскольку за исключением ядерной Франции, все остальные страны Европы по своему боевому потенциалу – не соответствует даже близко ВСУ. ВСУ намного мощнее всех, даже мощнее турецкой армии.
И поэтому для глобалистов сохранить эту армию под контролем принципиально важно. Потому что больше у них тогда ничего не остается. Трамп это хорошо понимает. Поэтому Трампу выгодно с геополитической точки зрения, чтобы вся Украина вошла в состав России», – сказал Сивков.
Он подчеркнул, что этим же ходом Трамп ослабит и надолго займёт Россию внутренними проблемами новых регионов.
«Кроме этого, России в этом случае уже придется заниматься восстановлением Украины, решать вопрос денацификации, решать вопрос адаптации населения Украины к идее жизни внутри России, решать тяжелые внутренние проблемы. В любом случае это создает мощнейшую проамериканскую пятую колонну в российском обществе, то есть делает Россию очень уязвимой на поколения.
Вместе с тем, это дает право Трампу требовать от России больших уступок, в том числе и уступок в части снижения активности сотрудничества с Китаем.
А отсюда вытекает еще важный вывод – после этого российско-китайское отношения перейдут в фазу обвального ухудшения, поскольку Китай ответит», – рассуждал эксперт.
«Более того, за счёт этого при сближении с США, и с охлаждением отношений с Китаем, это приведёт к ослаблению БРИКС, страны Большого Юга отвернутся от России как своего лидера, и фактически России ничего другого не останется, кроме как стать подчинённым сателлитом США.
А это, собственно, и есть панамериканский мир. Российско-американский союз – это и есть хозяин мира. Причём США в этом союзе являются безусловными доминантами», – подытожил эксперт.
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