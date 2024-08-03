Украина тайно готовит контрнаступ-2024, чтобы повторить успех под Харьковом

Предложения Киева и стран НАТО начать переговоры о прекращении огня являются обманкой, чтобы выиграть время для накачки Украины оружием.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже недалёкие западные аналитики, и те уже открыто говорят, что все эти призывы к переговорам из Вашингтона и Киева – это очередная игра в подкидного дурака. Вы прекрасно понимаете, что, пока будут идти разговоры об условиях переговоров, Украина получит деньги, оружие, личный состав.

Там же видите, до чего доходит – Киев уже придумал новую формулу, как затащить НАТО на Украину – создать некое кадровое подразделение НАТО, и разместить их по просьбе Киева на территории Украины», – напомнил выступающий.