Украина тайно готовит контрнаступ-2024, чтобы повторить успех под Харьковом

Максим Столяров.  
03.08.2024 23:17
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Предложения Киева и стран НАТО начать переговоры о прекращении огня являются обманкой, чтобы выиграть время для накачки Украины оружием.  

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложения Киева и стран НАТО начать переговоры о прекращении огня являются обманкой, чтобы выиграть...

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«Даже недалёкие западные аналитики, и те уже открыто говорят, что все эти призывы к переговорам из Вашингтона и Киева – это очередная игра в подкидного дурака. Вы прекрасно понимаете, что, пока будут идти разговоры об условиях переговоров, Украина получит деньги, оружие, личный состав.

Там же видите, до чего доходит – Киев уже придумал новую формулу, как затащить НАТО на Украину – создать некое кадровое подразделение НАТО, и разместить их по просьбе Киева на территории Украины», – напомнил выступающий.

«Думаю, что за этими всеми разговорами идёт подготовка украинской армии к очередному контрнаступлению. Давайте будем держать это в уме. Если не будем держать, то получим Купянск, Балаклею и Изюм. Надо же учиться на собственных ошибках», – добавил Баранец.

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