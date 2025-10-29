Украинские командиры «не замечают» нечеловеческих условий содержания мобилизованных

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Насильно мобилизованные украинцы перед отправлением на фронт содержатся в нечеловеческих условиях. Об этом на канале «Характер» заявил ВСУшник Владимир Шередега, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насильственно мобилизованные содержатся в распределительных центрах, в которых абсолютно нечеловеческие условия. И первое впечатление от армии – это распределительный центр. Почему нельзя всё сделать нормально?» – спросила ведущая.

«Потому что это никому не интересно. Нормальные люди, профессионалы и патриоты, идут в нормальные подразделения. А этим заниматься, что-то менять или контролировать, – никому не интересно», – сказал Шередега.