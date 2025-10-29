Украинские командиры «не замечают» нечеловеческих условий содержания мобилизованных
Насильно мобилизованные украинцы перед отправлением на фронт содержатся в нечеловеческих условиях. Об этом на канале «Характер» заявил ВСУшник Владимир Шередега, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Насильственно мобилизованные содержатся в распределительных центрах, в которых абсолютно нечеловеческие условия. И первое впечатление от армии – это распределительный центр. Почему нельзя всё сделать нормально?» – спросила ведущая.
«Потому что это никому не интересно. Нормальные люди, профессионалы и патриоты, идут в нормальные подразделения. А этим заниматься, что-то менять или контролировать, – никому не интересно», – сказал Шередега.
«Вообще, никто не смотрит, как там живут, и чем занимаются простые мобилизованные работяги. Многие части засраны, условия проживания там хуже, чем у российских военнопленных. Но пока кто-то не приедет и не снимет репортаж, это никого не волнует», – подытожил всушник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: