Украинский полковник: Трамп дает нам возможность «завершить и выиграть войну»
Мирный план, принятия которого требует Дональд Трамп от Киева, открывает перед Киевом окно возможностей.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Он считает, что это окно возможностей позволяет Украине «завершить и выиграть войну».
«Не победить в войне, а выиграть войну. Были некоторые некоторые периоды, которые можно назвать окнами возможности. Это весна 2022 года, Стамбул, осень 22-го после харьковских и херсонских наступлений и выдавливания, а также осень 23-го, когда генерал Залужный в «Экономисте» писал [что война зашла в тупик]», – сказал эксперт.
По его словам, сейчас Трамп дает возможность Украине и России каждой объявить о своем выигрыше.
