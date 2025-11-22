Украинский полковник: Трамп дает нам возможность  «завершить и выиграть войну»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мирный план, принятия которого требует Дональд Трамп от Киева, открывает перед Киевом окно возможностей.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Он считает, что это окно возможностей позволяет Украине «завершить и выиграть войну».

«Не победить в войне, а выиграть войну. Были некоторые некоторые периоды, которые можно назвать окнами возможности. Это весна 2022 года, Стамбул, осень 22-го после харьковских и херсонских наступлений и выдавливания, а также осень 23-го, когда генерал Залужный в «Экономисте» писал [что война зашла в тупик]», – сказал эксперт.

По его словам, сейчас Трамп дает возможность Украине и России каждой объявить о своем выигрыше.