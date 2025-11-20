Украинских уклонистов хотят лишать квартир и блокировать все счета

Украине пора накладывать жесткие санкции на тех граждан, которые избегают мобилизации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Гончарова подкаст» заявил командир роты 46-й отдельной аэромобильной бригады Владимир Шевченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая спросила, как планируется «всех загонять в армию».

«Надо просто создать такие условия, что человек, который не выполнит требования законодательства действующего… а ведь не надо принимать новое законодательство. Оно есть, оно действует. У нас просто нет санкций, действенных санкций, которые заставили бы людей выполнять это законодательство», – рассуждал ВСУшник.

При этом он признает, что отлов людей на улице влечет за собой напряжение в обществе.

«И не нужно быть супераналитиком, чтобы прийти к такому выводу заранее, что будет такая реакция, как сейчас. Вы же видели все эти новости последних дней – одесские события на 7-м километре [где перевернули автобус ТЦК] и так далее.

Не нужно гоняться ни за кем, не нужно заставлять и тем более не надо переводить это на военных или полицию, которые не должны этим заниматься. Достаточно применять законодательство, которое заставит человека это сделать. Блокировка счетов, блокировка мобильных телефонов, блокировка права собственности на движимое и недвижимое имущество», – заявил Шевченко.