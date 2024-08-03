В Болгарии новая серия взрывов. Казалось бы, при чем тут Украина?

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Целая череда взрывов и пожаров обрушилась на жителей небольшого болгарского города Елин Пелин и соседних деревень. Есть погибшие и множество пострадавших. Официально – взрыв, вызвавший последовавшую детонацию и возгорания, произошел на местном предприятии по производству пиротехники.

Но в версию о случайно загоревшихся фейерверках и петардах в Болгарии мало кто верит. Даже в комментариях к размещенному в YouTube видео, люди прямо спрашивают автора: «почему ты изменил название с боеприпасов на фейерверки?».

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Власти упрямо продолжают поддерживать «пиротехническую» версию, ссылаясь на мнение «экспертов по боеприпасам», и утверждая, что виновато в трагедии – статическое электричество(!), образовавшееся на одежде сотрудников предприятия.

Популярный журналист и автор детективных бестселлеров Иво Инджев, в своем блоге написал:

«Пиротехника? Многие (уже) не верят. В отсутствие доказательств обратного слухи о хранении на этом объекте боеприпасов распространяются со скоростью лесного пожара. Если в них есть доля правды, то следующий вопрос: кто больше всего злится на Болгарию, объявил ее врагом и неоднократно заявлял, что болгарская помощь Украине приведет к последствиям для нашей страны?».

Инджиев далеко не единственный, кто предлагает уже привычную в стране схему – всемогущая «рука Москвы» покарала местных производителей оружия в очередной раз. Короче, что бы ни случилось, виноваты ГРУ и Путин.

Ну, а что же произошло на самом деле? Достаточно поговорить с работниками любого оружейного завода.

«Что–то горит, или взрывается у нас каждую неделю, порой, и чаще. В СМИ пишут только о тех масштабных авариях, которые уже невозможно скрыть».

«Текучка кадров на заводе огромная. Работать приходят люди без образования (в лучшем случае, окончив начальную школу), без какой-либо подготовки. Подписал бумажку, мол, ознакомлен с техникой безопасности, и вперед».

«Сюда приходят за большими зарплатами. Да, у нас платят больше чем на других предприятиях. Но, очень часто, платить приходится самим рабочим, платить своим собственным здоровьем».

Ответ на вопрос, что случилось в Елин Пелин, не только прост, но и предельно циничен: к трагедии привела жадность торговцев оружием, помноженная на тотальную коррупцию, и пренебрежение здоровьем и жизнями людей. Переоборудовав на скорую руку завод, выпускавший петарды, под производство боеприпасов, владельцы вполне давали себе отчет о возможных последствиях.

Изготовление различных видов вооружений и взрывчатых веществ стало для болгарских толстосумов «золотой жилой». Они очень торопятся, потому как после завершения военных действий на территории Украины, спрос на их продукцию сильно упадет. Набивая свои карманы, они меньше всего задумываются о судьбах людей, гибнущих, или оставшихся без крыши над головой, ради их очередных сверхприбылей.