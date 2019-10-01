В Донецке призвали относиться к Зеленскому как к очередной марионетке

01.10.2019, Донецк, Владимир Гладков

Не стоит удивляться по поводу того, что Владимир Зеленский взял на вооружение риторику своего предшественника Петра Порошенко – новый украинский президент является такой же марионеткой США, как и предыдущий.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И за предыдущим президентом, и за этим стоят одни и те же кураторы, и работают они по одним и тем же методичкам. Поэтому не удивительно, что на словах нынешний президент, когда шёл на выборы, говорил о мире и прекращении боевых действий, а по факту мы видим саботаж, затягивание переговорного процесса, а, по сути, ничего не изменилось.

Нужно отдавать себе отчёт, что люди, которые действительно принимают решения, находятся не на Украине, а в Вашингтоне. И сегодня задачи нарезаются именно оттуда, и решения принимаются именно там по Украине, за Украину», – заявил эксперт.

При этом, по его словам, Зеленский как актёр обыгрывает уже принятые в США решения, имитируя политический процесс и бурную деятельность как на внешних площадках, так и для населения Украины

«Зеленский заигрывает с теми или иными группами населения, в том числе и с националистами, и понятно, что решение принято, дорожная карта сформирована, и необходимо по этой дорожной карте вести граждан своей страны. Поэтому он просто играет. Причём играет не только он, играет вся его команда, отыгрывая на ту или иную группу населения страны», – добавил Муратов.

Напомним, что сегодня члены украинской делегации на переговорах в Минске подписали согласие соблюдать так называемую формулу Штайнмайера, по которой будет происходить урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее в Москве заявляли, что подписание делегацией Украины согласия следовать формуле Штайнмайера является условием для встречи в «Нормандском формате».

Накануне президент США Дональд Трамп призвал украинского президента договариваться с российским лидером Владимиром Путиным.

«За последний, довольно короткий промежуток времени, вы действительно добились некоторого прогресса с Россией. Я слышал, большой прогресс был достигнут. Просто продолжайте. Было бы неплохо положить конец всей этой катастрофе… Я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я очень надеюсь, что вы и президент Путин соберетесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы огромным достижением», – сказал Трамп в ответ на просьбы Зеленского поддержать Украину в борьбе за возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева.