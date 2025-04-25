В Германии опасаются, что США «сольют» РФ разведданные о ВСУ

Максим Столяров.  
25.04.2025 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Передача развединформации США об Украине русским была бы беспрецедентной «поддержкой агрессии», однако на фоне того, сколько «сюрпризов» последнее время демонстрирует администрация Трампа, ничего нельзя исключать.

Об этом в эфире подкаста на канале MDR заявил экс-генерал НАТО, немец Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача развединформации США об Украине русским была бы беспрецедентной «поддержкой агрессии», однако на фоне...

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«Я с некоторой тревогой смотрю на нынешний мирный план США. Я боюсь, что если Украина откажется уступить территории без боя, американцы могут активно поддержать Россию, например, разведывательной информацией об украинских войсках. Это возможно, или американцам можно доверять в настоящее время?», – процитировал радиоведущий вопрос слушателя.

«От американцев, какими я их знаю, такое невозможно. Я должен чётко заявить об этом. Но с некоторыми, которые сейчас работают в администрации, я не очень уверен в этом. За последние несколько недель мы стали свидетелями достаточного количества сюрпризов…

Передача развединформации об Украине русским была бы поддержкой российской агрессивной войны, противоречащей международному праву. И это не сработало бы в политической системе. Американская внешняя политика связана с международным правом, и есть существенные голоса в Конгрессе, которые придерживаются того же мнения», – без уверенности ответил Бюлер.

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