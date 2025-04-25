В Германии опасаются, что США «сольют» РФ разведданные о ВСУ
Передача развединформации США об Украине русским была бы беспрецедентной «поддержкой агрессии», однако на фоне того, сколько «сюрпризов» последнее время демонстрирует администрация Трампа, ничего нельзя исключать.
Об этом в эфире подкаста на канале MDR заявил экс-генерал НАТО, немец Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я с некоторой тревогой смотрю на нынешний мирный план США. Я боюсь, что если Украина откажется уступить территории без боя, американцы могут активно поддержать Россию, например, разведывательной информацией об украинских войсках. Это возможно, или американцам можно доверять в настоящее время?», – процитировал радиоведущий вопрос слушателя.
«От американцев, какими я их знаю, такое невозможно. Я должен чётко заявить об этом. Но с некоторыми, которые сейчас работают в администрации, я не очень уверен в этом. За последние несколько недель мы стали свидетелями достаточного количества сюрпризов…
Передача развединформации об Украине русским была бы поддержкой российской агрессивной войны, противоречащей международному праву. И это не сработало бы в политической системе. Американская внешняя политика связана с международным правом, и есть существенные голоса в Конгрессе, которые придерживаются того же мнения», – без уверенности ответил Бюлер.
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