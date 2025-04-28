В США напоминают: Трамп был таким же зачинщиком войны, как Байден или Обама

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Президент США Дональд Трамп лукавит, когда говорит о своей непричастности к войне против России.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что у Трампа есть четкая стратегия. И опять же он продолжает тешить себя иллюзией, что он ничего не знал, ничего не понимал: «Я ничего не знаю об этой войне. Эти ребята только начали воевать, а я просто появился и пытаюсь это остановить». Это чушь. Он был таким же зачинщиком этой войны, как и Джо Байден или Барак Обама. И ему нужно это признать», – сказал Джонсон.