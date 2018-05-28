28.05.2018, Тернополь, Михаил Рябов

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В Тернополе на коленях встретили гроб СБУ-шника, убитого на подступах к ЛНР

В Сети опубликована съемка церемонии встречи жителями Тернополя гроба с телом Русляна Муляра, одного из двух сотрудников СБУ, погибших накануне в т.н. зоне АТО возле рубежей ЛНР.

На записи видно, как несколько десятков человек встали на колени у машины с гробом, а греко-католический священник поет «вечная память».

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