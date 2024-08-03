«Война может затянуться и на 10 лет, нужна новая мобилизация», – российский полковник

Максим Столяров.  
03.08.2024 23:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия


Россия должна готовиться к затяжной войне с НАТО, переводить экономику на военные рельсы и проводить ещё один этап мобилизации.  

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна готовиться к затяжной войне с НАТО, переводить экономику на военные рельсы и...

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«Уже принята программа долгосрочного координирования помощи Украине на любом уровне – на денежном, вооружения. Между штабами НАТО, и даже есть требование, что должен быть взаимоотчёт. Отсюда я делаю вывод – нам надо готовиться к вязкой, длительной, затяжной войне. Может быть, и лет на десять.

Вы спрашиваете, что нам делать? Кое-что уже делается. Потихонечку наша экономика начинает переходить на военные рельсы. Не без трудностей, даже на сегодняшний день нашей оборонке необходимо 160 тысяч специалистов. Перевод экономики на полноценные военные рельсы», – сказал Баранец.

«Мы стесняемся говорить о мобилизации, а она нам нужна, чтобы удвоить, а, может быть, и утроить количество личного состава. Не на украинском фронте, автомат в зубы и на передовую, нет, нам нужны огромные массы подготовленного резерва. Это нужно делать уже сейчас», – добавил полковник.

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