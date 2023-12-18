«Впереди самый страшный год войны. Мобилизация не минует никого» – гранатомётчик ВСУ

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Украинцы, которые не хотят идти в ВСУ, дождутся, что «придёт Путин и мобилизует их в армию РФ».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ националистического «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий «Мамай» Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общество должно осознавать, что нас впереди ждёт самый страшный год войны. И не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас являются мирными, или откуда мы выгнали российских оккупантов. И точно без мобилизации всех – этого сделать нельзя. Мы ехали на войну, отстреляв четыре рожка из автоматов, на ходу изучая своё оружие, сейчас тех, кого мобилизуют, два месяца готовят за границей. Когда они сюда приезжают, мы их учим всем премудростям войны. И сейчас обязанность украинских мужчин, которые ещё не попали на фронт, всем присоединиться и не бежать от военкоматов, не прятаться в женских юбках. Потому что от этой войны никто не спрячется», – вещал Сиротюк.

Он добавил, что теперь мобилизации не миновать никому.

«На войну идут мужчины. Те, кто готовы защищать родину. С остальными два года очень деликатно возились, просили, приглашали, присоединяйтесь к «Гвардии наступления», ещё куда-то. Сейчас каждый должен понять, что ему не миновать мобилизации в ВСУ. И каждый должен понять, что если сейчас мы не дадим решительный бой России, у неё ещё больше увеличится азарт. Потому что на следующий год у России наибольший военный бюджет в своей истории, приблизительно такой же, какой был во времена Советского Союза. Их страна полностью поставлена на военные рельсы», – стращал нацист.

По его словам, те, кто не хочет идти в ВСУ, дождутся, что придёт Путин и мобилизует их в армию РФ.

«Те украинские мужчины, которые хотели воевать, уже на фронте, много кого уже нет. А те, кто воевать не хотят, переоделись в юбки и сидят ждут, пока Путин придёт и насильно их мобилизует, только уже в российскую армию», – нагонял сомнительного страху Сиротюк.