Яценюк раскатал губу: Украине нужны замороженные российские активы, но их будет маловато
Украина призывает США конфисковать российские активы для помощи Киеву а также передать ВСУ ракеты «Томагавк», чтобы бить ими по энергетическим объектам России.
Об этом с трибуны Киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я хотел бы обратиться к нашим союзникам – США. .. Российские суверенные активы должны служить источником для финансирования украинского государственного бюджета. И этих средств, конечно, не хватит, даже если будет выдан репарационный кредит на возмещение всех убытков, которые преступная Россия нанесла Украине», – раскатал губу Яценюк.
Далее он продолжил озвучивать фантазии:
«По нашим американским друзьям – решение о «Томагавках» отложили. «Томагавки» – это не просто вопрос, как одержать победу нам с военной точки зрения… Нам необходимо дальнобойное оружие, чтобы Россия знала о том, что Украина ударит. Ударит по энергетическим и военным объектам России», – разглагольствовал Яценюк.
