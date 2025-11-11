Яценюк раскатал губу: Украине нужны замороженные российские активы, но их будет маловато

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина призывает США конфисковать российские активы для помощи Киеву а также передать ВСУ ракеты «Томагавк», чтобы бить ими по энергетическим объектам России.

Об этом с трибуны Киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хотел бы обратиться к нашим союзникам – США. .. Российские суверенные активы должны служить источником для финансирования украинского государственного бюджета. И этих средств, конечно, не хватит, даже если будет выдан репарационный кредит на возмещение всех убытков, которые преступная Россия нанесла Украине», – раскатал губу Яценюк.

Далее он продолжил озвучивать фантазии: