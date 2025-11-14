Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия смогла нивелировать одно из главных тактических преимуществ Украины на фронте благодаря запуску Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон»

Об этом пишет британская газета Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После примерно двух лет почти безнаказанных ударов по российским подразделениям украинские операторы превратились в объект охоты. Используя передовые технологии и собственный парк дронов-охотников, «Рубикон» обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов, прежде чем те успевают запустить дроны», – пишет поддерживающее киевский режим издание.

Отмечается, что появление «Рубикона» привело к «пугающему повороту на цифровом поле боя».

«Рубикон» является нашей главной проблемой… Если бы у русских не было таких компетентных операторов дронов, их пехота не смогла бы проникнуть в город. Сейчас быть оператором дронов очень опасно», — жалуется британцам воюющий на Покровском направлении ВСУшник Артем Карякин.

При этом газета подчеркивает, что вместо того, чтобы наносить удары по украинской пехоте на передовой, подразделение сосредоточено на уничтожении операторов и разрушении логистики.