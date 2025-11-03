Западные СМИ сообщают о новых рекордах российских ударов по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью Россия поразила ракетами «Искандер» и «Кинжал» цели в Житомирской и Хмельницкой областях, где расположены военные аэродромы.

Всего же за минувший месяц российская армия почти на 50% увеличила количество выпускаемых по Украине ракет. Об том сообщает AFP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В публикации указывается, что последние российские удары «привели к масштабным отключениям электроэнергии».

«Российская армия за октябрь выпустила 270 ракет, что на 46 процентов больше, чем в предыдущем месяце. Это самый высокий показатель за один месяц с момента начала регулярной публикации статистики в Киеве в начале 2023 года», – говорится в материале.

Диктатор Владимир Зеленский, слова которого приводит AFP, причитает.

«Задача России — создать хаос и оказать психологическое давление на население посредством ударов по энергетическим объектам и железным дорогам».

Впрочем, вчера вечером в своем обращении он сообщил, что Германия передала Киеву дополнительные системы ПВО.