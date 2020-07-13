Зеленский не решился перечить Эрдогану по Святой Софии

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В условиях, когда официальный Киев пропагандирует идею наследия истории «Украины-Руси», удивительным выглядит молчание Владимира Зеленского по поводу решения властей Турции о перепрофилировании собора Святой Софии в мечеть.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соскина, украинская власть должна раскритиковать решение властей Турции, иначе сама может начать терять свои святыни.

«Руководство Украины молчит. Более того, мы знаем заявление Зеленского, он сказал, что в Киеве надо строить новую мечеть, и что необходимо праздновать на государственном уровне мусульманские главные праздники.

Это в христианской стране, где 90% причисляют себя к активным или пассивным христианам, а активных ортодоксальных христиан где-то на уровне 60%! Где десятки тысяч храмов, где наследие Киевской Руси, как христианской правопреемницы Византийской империи… Все молчат, как будто это так и должно происходить, но это реальная мусульманская, исламская угроза для Украины», – заявил Соскин.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отверг звучащую критику превращения Ай-Софии в мечеть, назвав это «вмешательством в суверенные права Турции».