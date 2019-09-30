Зеленский утвердил цели Украины до 2030 года

30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в указе №722/2019, размещенном на сайте президента.

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“Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины”, — говорится в документе.

Среди указанных Зеленским целей, в частности, преодоление бедности, преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства, обеспечения гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек.

Также в целях устойчивого развития Украины до 2030 года входят обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией, обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивых и современных источников энергии для всех, содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойного труда для всех и сокращение неравенства.

Кроме того, в целях значится обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов, обеспечения перехода к рациональным моделям потребления и производства, принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.

Также правительству поручено “внедрение действенной системы мониторинга реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и обнародования его результатов ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным”.

Размытость формулировок и отсутствие конкретики в утвержденном документе уже стала предметом для иронических комментариев журналистов. Так, блогер из Одессы и главред тамошнего издания Таймер Юрий Ткачев написал в своем телеграм-канале, что “У Зеленского умеют в Сtrl+C и Сtrl+V. Надо написать указ о целях развития до 2030 года? Пожалуйста! Берём перечень индикаторов устойчивого развития с сайта ООН, копируем, вставляем в указ, относим на подпись президента. Для сравнения: пункт указа №4: “забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;” Индикаторы устойчивого развития ООН, цель №4: “Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех”. Т.е. не просто это вот, а тупо дословная копипаста”, – иронизирует журналист.