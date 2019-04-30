Зеленский уже исчерпал антироссийскую повестку

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Киеву пора признать, что антироссийская повестка – временная мера, поэтому стоит начать диалог с Россией на началах взаимных уступок и договорённостей, как по Крыму, так и по Донбассу, чтобы снять невыгодные блокады и суметь вывести активы предприятий.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Должны быть предложения сейчас. А у нас получается, что мы говорим опять штампами. Ну давайте так: Россия агрессор – это вечная сущность или, всё-таки, конвенция, которая имеет какой-то временной отрезок существования? Если это вечная сущность и только с этим жить всю жизнь, всем поколением украинцев – то не знаю, доживут они или нет до этого светлого дня, когда этого агрессора не будет? Или надо немножко поменять ситуацию: это не вечная сущность, а конвенция. А что это означает? Да, агрессор. Но начинать переговоры. В каком смысле начинать переговоры? Чтобы вот это вот всё уходило куда-то, нормализовалось. Там уступки – тут уступки. Там компромисс – тут компромисс», – рассуждает эксперт.

Вместе с тем Карасёв ошибочно утверждает, будто Россия, заявляя о том, что «Крым не обсуждается», имеет в виду не только статус полуострова, но и весь спектр вопросов вокруг Крыма.

«Смотрите, даже по Крыму. Вот они говорят: «Крым не обсуждается». Обсуждается. Потому что они этот Крым не интегрировали в Россию. Да, дороги строят, мост построили, а люди там, всё-таки, недовольны тем.

Потому что нельзя этот остров сделать полуостровом России. Это полуостров Украины, географически. Значит, мы тоже можем предложения свои сделать: «Давайте вот здесь мы пойдём на некоторые уступки, снимем блокаду, вы там где-то пойдёте на уступки», – и можем начинать решение этого вопроса.

По Крыму. Во-первых, обсуждать эту проблему, а не то, что она необсуждаема. Так не бывает. Дальше, на людей посмотреть, допустим, подумать об экономике. Дальше, там сколько конфискованных незаконно активов наших бизнесов: частных, полугосударственных,

«Черноморскнефтегаз». Мы можем вообще поставить этот вопрос? Снимаем блокаду, давайте думать об этом, как решить этот вопрос. Там же у людей собственности сколько осталось, сколько бизнесов осталось? Можно это начинать. Более того, они заинтересованы. Вы знаете, что там банки всё-таки не работают, ключевые банки русские? «Сбербанк» не работает, потому что под санкциями, самолёты не летают тоже. То есть, люди страдают. С этого можно начинать.

Дальше, по Донбассу тоже можем начинать. Снятие блокады, давайте возвращайте нам активы, заводы, уголь давайте. Ну уже хватит, все же понимают, что уголь оттуда идёт, с ЛНР, ДНР. То есть, давайте искать предложения», – подчеркнул он.

Также политолог отметил, что старая повестка с формированием образа России как агрессора и давления санкциями не сработала, а лишь наоборот, утомила Запад.

«А всё начинается в стиле, в этой парадигме, в которой действовала прошлая власть и эта парадигма привела её к поражению. Потому что парадигма сама была неправильная, она заключалась в чём? Что троллим Россию, делаем всё, чтобы обострять отношения с Россией, под это подряжаем Запад, «антипутинскую коалицию», та включает санкции и таким образом давим на Россию, её стращаем. И вот, она скоро распадётся и тогда у нас всё будет хорошо, и Крым вернётся, и Донбасс вернётся. Скажите, эта политика принесла успех? Ну нет. Нет уже и президента этого, он проиграл, люди не поддержали ту политику. Да и эта коалиция тоже уже немножко так рассыпается, если говорить: «Северный поток», французы, немцы, Штаты – и так далее, уже устали. Посмотрите даже на заявления Волкера последние», – резюмировал Вадим Карасёв.